Хитрости использования мультиварки. Почему я не знала об этом раньше!📌

Самое главное преимущество мультиварки не в том, что она готовит вкуснее, а в том, что она готовит сама, без вашего присутствия!
Программ у нее не очень много, но… Блюд можно приготовить сотни и тысячи разных. Умелые хозяйки ее только крестиком вышивать не научили!
Как использовать мультиварку «не по программам»:
Полкило мороженых пельменей прямо из пачки сыпем в кастрюлю, заливаем пол стаканом воды из под крана, солим и кладем ложку сливочного масла. Нажимаем кнопку и ждём сигнала готовности — ничего мешать не надо! Пельмешки одна к одной, с поджаренным слегка снизу. Теперь только такие и будете признавать — никаких кастрюль с кипятком!
Список можно продолжать и продолжать… Резюме одно: если у вас разновозрастная семья, или маленькие дети. или требуется диетпитание, или нет места для разных пароварок-кашеварок по отдельности, или вы выезжаете на дачу, или вы очень заняты на работе — мультиварка для вас.
Не путайте ее со скороваркой — это разные приборы. Мультяшка не делает быстрее — она делает в ваше отсутсвие!
Об одной функции мультиварки не сказали: она 13 часов поддерживает блюдо горячим. То есть если в 12 ночи поставить варить молочную кашу, она до полвторого, условно, доварится и до полседьмого стоит горячая и ждёт, когда ее съедят. Съели половину. вторая половина едоков подтягивается, допустим, к 10 утра — пожалуйста, им тоже горячая каша.
Утром заложили гречку, залили водой, посолили, положили сверху 4 сардельки и ушли на работу. В обед пришел сын и пообедал горячим — греть не надо, все готово. Потом пришел муж и тоже пообедал-всё горячее. Приплелась сама хозяйка и…сразу села за стол-ей тоже горяченькой гречки!
И котлета паровая в придачу. Кастрюльку помыли. Назавтра с утра за 10 мин делаем плов: мясо, лук, морковь, сверху рис соль и специи. Весь день все сыты.
Мультиварка не нужна вам только в одном случае-если у вас есть домработница.