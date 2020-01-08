Хитрости использования мультиварки. Почему я не знала об этом раньше!📌

Самое главное преимущество мультиварки не в том, что она готовит вкуснее, а в том, что она готовит сама, без вашего присутствия!

Программ у нее не очень много, но… Блюд можно приготовить сотни и тысячи разных. Умелые хозяйки ее только крестиком вышивать не научили!

Как использовать мультиварку «не по программам»:

На программе «Тушение» за час можно вскипятить молоко. Если из холодильника — то полтора часа. Никто никуда не убегает.

На этой же программе за 5-6 часов получается великолепное топлёное молоко.

Кожух кастрюли-термос. Поэтому если тёплое молоко заквасить, то утром будет замечательный кефир (или ряженка из топленого молока).

На режиме «Варка на пару» за 5 минут получаются яйца «в мешочек», за 12 минут-«вкрутую»

На режиме «плов» получается изумительная тушеная картошка с золотисто поджаренным низом (мешать и контролировать не надо-умная кастрюля сама знает когда картошка готова и перейдет в режим подогрева)

На режиме «Тушение» совершенно прекрасная тушеная картошечка без поджарки снизу.

На режиме «Плов» самые ленивые мужики делают роскошный ужин из готовых пельменей:

Полкило мороженых пельменей прямо из пачки сыпем в кастрюлю, заливаем пол стаканом воды из под крана, солим и кладем ложку сливочного масла. Нажимаем кнопку и ждём сигнала готовности — ничего мешать не надо! Пельмешки одна к одной, с поджаренным слегка снизу. Теперь только такие и будете признавать — никаких кастрюль с кипятком!

На режиме «Выпечка» прекрасно жарится рыба и мясо любое.

На режиме «Тушение» за 12 часов получается наипрозрачнейший душистый холодец.

На режиме «Тушение» или «Гречка» можно делать 2 блюда сразу-внизу гарнир (крупа или картошка) а в верху в специальной корзинке, сосиски. котлеты,мясо, курочка…. Сок капает в гарнир и получается волшебно.

На режиме «Тушение» за 1,5 часа можно сварить любой ваш любимый суп. Вы удивитесь на сколько он прозрачный, неразваренный и душистый!

На режиме «выпечка» обжарить фарш с луком. Затем на режиме «Плов» в этот фарш положить сухие рожки или перья(разновидность макарон), залить кипятком чтоб только кончики торчали, посолить, перемешать и ждать сигнала готовности (кастрюля определит ее сама). Макароны по флотски к вашему столу!

Список можно продолжать и продолжать… Резюме одно: если у вас разновозрастная семья, или маленькие дети. или требуется диетпитание, или нет места для разных пароварок-кашеварок по отдельности, или вы выезжаете на дачу, или вы очень заняты на работе — мультиварка для вас.

Не путайте ее со скороваркой — это разные приборы. Мультяшка не делает быстрее — она делает в ваше отсутсвие!

Об одной функции мультиварки не сказали: она 13 часов поддерживает блюдо горячим. То есть если в 12 ночи поставить варить молочную кашу, она до полвторого, условно, доварится и до полседьмого стоит горячая и ждёт, когда ее съедят. Съели половину. вторая половина едоков подтягивается, допустим, к 10 утра — пожалуйста, им тоже горячая каша.

Утром заложили гречку, залили водой, посолили, положили сверху 4 сардельки и ушли на работу. В обед пришел сын и пообедал горячим — греть не надо, все готово. Потом пришел муж и тоже пообедал-всё горячее. Приплелась сама хозяйка и…сразу села за стол-ей тоже горяченькой гречки!

И котлета паровая в придачу. Кастрюльку помыли. Назавтра с утра за 10 мин делаем плов: мясо, лук, морковь, сверху рис соль и специи. Весь день все сыты.

Мультиварка не нужна вам только в одном случае-если у вас есть домработница.